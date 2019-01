Voznik tovornjaka vozil brez pnevmatike in platišča

Celjski prometni policisti so na avtocesti pri Arji vasi obravnavali primer romunskega voznika, ki je vozil brez pnevmatike in platišča. Vozniku so izrekli globo in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Celjski policisti so včeraj zvečer okoli 21. ure obravnavali primer romunskega voznika tovornjaka, ki je po štajerski avtocesti pri Arji vasi vozil brez platišča in pnevmatike na desni strani priklopnika. Vozniku so izrekli globo in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Romunski voznik je vozil brez platišča in pnevmatike. FOTO: PU Celje