Po streljanju opravili hišno preiskavo: našli zračno puško in petarde

Kot so pojasnili na PU Novo mesto, bodo puško poslali v preiskavo, saj sumijo, da je nedovoljeno predelana. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 37-letnico ustrezno ukrepali.
Pred dnevi so kriminalisti opravili hišno preiskavo tudi v romskem naselju Žabjak, potem ko so tam odjeknili streli. Zasegli so tri pištole, šiberno puško in avtomatsko puško M70 ter 776 kosov streliva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.