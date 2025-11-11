Svetli način
Črna kronika

Po streljanju opravili hišno preiskavo: našli zračno puško in petarde

Novo mesto, 11. 11. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
40

Novomeški policisti so bili pred dnevi obveščeni o streljanju in pokanju v naselju Pot v gaj. Pridobili so odredbo sodišča in v ponedeljek izvedli hišno preiskavo na domu 37-letne ženske. Našli in zasegli so 94 petard in zračno puško z daljnogledom.

Kot so pojasnili na PU Novo mesto, bodo puško poslali v preiskavo, saj sumijo, da je nedovoljeno predelana. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 37-letnico ustrezno ukrepali.

Pred dnevi so kriminalisti opravili hišno preiskavo tudi v romskem naselju Žabjak, potem ko so tam odjeknili streli. Zasegli so tri pištole, šiberno puško in avtomatsko puško M70 ter 776 kosov streliva.

novo mesto puška preiskava
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
11. 11. 2025 10.28
Kaj je ta puška za slone strelat?
ODGOVORI
0 0
Bozji
11. 11. 2025 10.20
+8
Haha vsi vemo da imajo VSI brez izjeme puske in pistole v zabojih zakopane pred barakami in neobstojecimi hisami, celo pod kupi zelezja. Celo poznam osebo, ki je obvestila o natancnih lokacijah orozja Policijo, ki ni ukrepala! Smesnice!!!
ODGOVORI
8 0
Podlesničar
11. 11. 2025 10.27
Kuža vse zavoha... tud pod zemljo.
ODGOVORI
0 0
Slovan
11. 11. 2025 10.19
+13
Vsi poznavalci Novega mesta... Pot v gaj je podobno naselje kot Zabjak...sm da je v Šmihel in enako so bolj urihtani, civilizirani... Drugače pa Isti zbirek oseb itd.. Tko da...
ODGOVORI
13 0
Buci in Bobo
11. 11. 2025 10.27
Pa pot v gaj se imenuje. Bolj "poti nazaj ni".
ODGOVORI
0 0
bluesky83
11. 11. 2025 10.18
+7
In kolko tak podvig stane davkoplacevalce
ODGOVORI
8 1
Evropa_Evropejcem
11. 11. 2025 10.18
+11
opazujemo razpad slovenske države v režiji od oblasti pijanih komunistov ki se oklepajo položaja. Karkoli drugega kot glas za najbolj desno možno izbiro na prihajajočih volitvah je glas za kolektivni narodni samomor.
ODGOVORI
13 2
a res1
11. 11. 2025 10.17
+10
A takšne puške imajo, ki rafalno strelajo... To je pa res predelava in nekaj novega za cel svet. Opcija je tudi, da te petarde prižigajo z zamikom mili sekunde in je to potem rafalno. Mi pa mislimo, da je to iz kakšne kalašnikove... :)
ODGOVORI
11 1
natas999
11. 11. 2025 10.17
+7
s tem se pa ni treba hvaliti
ODGOVORI
8 1
Dvigalo
11. 11. 2025 10.15
+10
Možje v modrem smešite se ker dajete takole cvetke v javnost….
ODGOVORI
11 1
kr nekdo
11. 11. 2025 10.13
+14
napisite v clanku da boso ljudje vedli, da je to naselje tudi od drzavljanov brez hisnih stevilk
ODGOVORI
14 0
Podlesničar
11. 11. 2025 10.19
+0
Ne tudi, ampak samo... nekaj je civiliziranih romov, ki imajo zgledne hiše, večina pa ne.
ODGOVORI
1 1
kr nekdo
11. 11. 2025 10.27
ja le od kje jim denar za zgledne hiše. nekdo bi se pomislil da so zaposleni.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
11. 11. 2025 10.10
+6
Ta naslov je v Žabjaku... sm tolk.
ODGOVORI
6 0
M_teoretik
11. 11. 2025 10.07
+3
A predelanih frač niso našli!?
ODGOVORI
4 1
komandos
11. 11. 2025 10.16
+1
Ne ker policisti z tem orožjem ne znajo rokovat
ODGOVORI
1 0
a res1
11. 11. 2025 10.03
+11
Tu je samo vpračanje kdo ima koga za bedake.
ODGOVORI
12 1
komandos
11. 11. 2025 10.03
+16
Res ne moreš verjet kako se romi poigravajo z levaki , sodstvom , policijo in komunajzarji RES ENA VELIKA SRAMOTA za SLOVENIJO in SLOVENCE
ODGOVORI
19 3
Free_Palestine
11. 11. 2025 10.03
+10
Haha, kakšni modeli. Zaplenijo zračno in petarde, kot da je to nekaj najbolj nevarnega.
ODGOVORI
13 3
3320.
11. 11. 2025 10.02
-3
Zakaj zaplen zračne puške, to je ja legalno, no ja razen če je premočna.
ODGOVORI
2 5
94001
11. 11. 2025 10.01
-2
Zaseg zračne puške??? Od kdaj je pa zračno orožje prepovedano??
ODGOVORI
3 5
Mojemnenjeinpika
11. 11. 2025 10.14
+3
Lepo piše, da gre za sum, da je predelana.
ODGOVORI
3 0
Buci in Bobo
11. 11. 2025 10.00
+3
Prelamača 🤣🤣🤣 ji rečejo na balkanu. Češka slavija ali nekaj podobnega.
ODGOVORI
4 1
3320.
11. 11. 2025 10.03
+2
Prelamača je šibrovka, dvo ali enocevka.
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
11. 11. 2025 10.14
Za šibrovko že rabiš dovoljenje, za zračno puško pa ne, če je energija manj kot 18J al neki?
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
11. 11. 2025 09.56
+8
Res izplen. Imajo pa orožja za celo vojsko.
ODGOVORI
9 1
Uroš
11. 11. 2025 09.55
+2
pri nas v mb tudi že pokajo petarde
ODGOVORI
2 0
Nace Štremljasti
11. 11. 2025 09.54
+13
vsaj čast policiji za tako dejanje zračna puška ter petarde,pištole,kalašnikovi pa lepo na varnem ane
ODGOVORI
14 1
