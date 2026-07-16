Po streljanju v hiši zasegli orožje, naboje, nabojnik in bokser

Po prejetem obvestilu, da na območju Grosuplja oseba strelja na svojem posestvu, so policisti na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) vstopili v hišo in tam poleg dveh kosov orožja našli še šest nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.