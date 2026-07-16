Po streljanju v hiši zasegli orožje, naboje, nabojnik in bokser

Po prejetem obvestilu, da na območju Grosuplja oseba strelja na svojem posestvu, so policisti na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) vstopili v hišo in tam poleg dveh kosov orožja našli še šest nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ter prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.
Pristojni bodo sedaj preverili tudi, ali je oseba izpolnjevala pogoje za posest orožja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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