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Črna kronika

Po streljanju v hiši zasegli orožje, naboje, nabojnik in bokser

Grosuplje, 16. 07. 2026 08.35 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
N.L.
Zaseg orožja in nabojev.

Na območju Grosuplja je v sredo popoldan oseba streljala v hiši. Po prejetih obvestilih so policisti vstopili v objekt in tam našli dva kosa strelnega orožja, naboje in kovinski bokser. Vse zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo.

Po prejetem obvestilu, da na območju Grosuplja oseba strelja na svojem posestvu, so policisti na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) vstopili v hišo in tam poleg dveh kosov orožja našli še šest nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zaseg orožja in nabojev.
Zaseg orožja in nabojev.
FOTO: PU Ljubljana

V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ter prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.

Pristojni bodo sedaj preverili tudi, ali je oseba izpolnjevala pogoje za posest orožja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
16. 07. 2026 10.12
Kaj ko bi enkrat napisali, kaj lahko imaš doma? Nelegalno orožje nima doma kaj iskat. Če imaš legalno je pa spet postopek shranjevanja. Vilice, noži, sikire, vile, kose, motorno orodje? S tem tudi lahko narediš problem. Bokser? Kaj če ga imaš doma? Saj pravijo, da moramo poskrbeti za svojo varnost in premoženje. Kaj je sedaj tu spornega? Zelo zelo je nekaj narobe z temi zakoni in v glavah teh, ki enkrat pravijo tako, drugič tako. Kaj ni janez rekel, da se je potrebno zaščitit z orožjem?
Odgovori
0 0
IKOSS
16. 07. 2026 09.58
Bokser, očitno je šlo za nevarnega terorista. Šalo na stran. Gre za nazoren primer absurdnosti obstoječe zakonodaje! Zagotovo je omenjena oseba imela v kuhinji vrsto nožev, v kleti pa kak vejnik, ali sekiro. Torej sredstva s pomočjo katerih je moč na primeljiv način zlahka ogroziti zdravje in življenje ljudi. V kolikor je moč utemeljeno domnevati, da obstaja nesorazmerno velika nevarnost, da bo ta posameznik ogrožal svojo okolico, potem tudi omenjena sredstva v njegovih rokah predstavljajo resno grožnjo! V kolikor ta domneva ne obstaja, je pregon nekoga zaradi posesti bokserja vsebinsko nesmiselna in zgolj sama sebi namen. Nadalje, ta primer ponovno kaže na neučinkovitost posebne zakonske regulacije sredstev. Vedno znova, navzlic strogi regulaciji, si posamezniki omenjena sredstva uspejo zagotoviti izven zakonskih okvirov. Streljanje samo po sebi ni problem, je pa nedvomno treba poskrbeti za to, da omenjeno ravnanje ne povzroča nesorazmerne nevarnosti za okolico. Ali je v tem primeru šlo za varno, ali nevarno ravnanje, na podlagi informacij ni moč oceniti. Je pa moč utemeljeno domnevati, da se prekrškovni organ ne bo ukvarjal z vsebinskim vprašanjem, temveč se bo zadovoljil že z obstojem administrativne kršitve in na podlagi te izrekel sankcijo. Povedano drugače, pogosto se kaznuje zato, ker se lahko, ne zaradi tega, ker bi določeno ravnanje dejansko predstavljajo družbeni problem.
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+2
2 0
Emtisunce
16. 07. 2026 09.54
Vsakdo v SLO lahko strelja na svojem posestvu ! Zadeva je zakonsko dovoljena, če je orožje in strelivo nabavljeno legalno in se pri uporabi tega ne moti ali ogroža druge !
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-2
1 3
reimu
16. 07. 2026 09.59
Nekako dvomim da ima tip v stanovanju narejen nasip. Krogle gredo čez marsikatero steno
Odgovori
+1
1 0
reimu
16. 07. 2026 10.00
Nekako dvomim da ima tip v stanovanju narejen nasip.
Odgovori
+1
1 0
reimu
16. 07. 2026 09.49
Hecno mi je, ko policija zasega popolnoma legalne predmete kot so boksarji (posest OK po ZOro-1) in *nabojnike* (v prosti prodaji, kupi lahko otrok prek spleta). Saj razumem, ampak vseeno kaže na nepoznavanje zakona.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
16. 07. 2026 09.54
ali pa žarnice naprimer
Odgovori
0 0
SpamEx
16. 07. 2026 10.04
od kdaj je visokotlačna natrijeva sijalka kazniva? v tem primeru lahko tudi vodo iz pipe zasežejo
Odgovori
0 0
Desno
16. 07. 2026 09.44
Ljudem se meša... Za vse to je kriv Golob
Odgovori
-2
1 3
4870
16. 07. 2026 09.53
Plastični minister pravi, da boš dobil duplo porcijo pasje radosti in pingota v kleti za nagrado🐑🥵
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+1
1 0
Princ S.
16. 07. 2026 09.57
Saj bo Janša vse popravil. Zdaj se bo cedilo med in mleko.
Odgovori
0 0
biggie33
16. 07. 2026 09.43
Brazzilci?
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
16. 07. 2026 09.33
polna luna ni
Odgovori
+5
5 0
travc
16. 07. 2026 09.25
Koga briga?Nikogar ni ogrožal v svojem stanovanju Je pa nespametno ker je bil ob dva lepa komada.
Odgovori
-3
2 5
Lepdan123
16. 07. 2026 09.30
Pa kdo govori o tem, da je koga ogrožal? Kar neke izmišljotine. Nelegalno orožje pa kar spregledaš.
Odgovori
+7
7 0
Misanthrope
16. 07. 2026 09.23
Kupim
Odgovori
-1
1 2
Ne hodimnavolitve
16. 07. 2026 09.26
😂😂😂
Odgovori
0 0
enapi
16. 07. 2026 09.21
Vsak dan neko streljanje pod novo vlado.
Odgovori
+2
7 5
Lepdan123
16. 07. 2026 09.09
Ime in priimek?
Odgovori
+2
4 2
travc
16. 07. 2026 09.24
Kaj te briga?Nikogar ni ogrožal v svojem stanovanju.
Odgovori
-2
2 4
Lepdan123
16. 07. 2026 09.24
Bolnik
Odgovori
+1
2 1
Lepdan123
16. 07. 2026 09.09
Ime in priimek?
Odgovori
+3
5 2
Bolfenk2
16. 07. 2026 09.08
Kakšna država. Sedaj več niti na lastni parceli ne smeš streljati. V Ameriki je to nekaj povsem normalnega.
Odgovori
-4
7 11
pravica1
16. 07. 2026 09.11
Ne smeš ne, ker bi imel potem modele, ki bi po naseljih streljali, ker so pač na "svoji parceli". Drugače pa je zakonodaja tako spisana, da čimbolj otežuje strelcem življenje.
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+5
7 2
reimu
16. 07. 2026 09.41
Načeloma ni sporno, če imaš urejeno po predpisih (nasip, ograja, označeno kot strelišče). Takšnih privat strelišč je v Sloveniji veliko.
Odgovori
+1
1 0
Omizje
16. 07. 2026 09.54
preseli se gdo ti brani
Odgovori
0 0
Perovskia
16. 07. 2026 09.06
Predlog mastnolasca niso bili uspešni
Odgovori
+3
5 2
Sandokkan
16. 07. 2026 09.06
Slovenija je nevarna!!
Odgovori
+1
6 5
golobove drobtinice
16. 07. 2026 09.28
Naredi uslugo in pojdi v svojo rodno Srbijo.
Odgovori
-1
2 3
shift
16. 07. 2026 09.03
ničelna toleranca do orožja, bokserjev in podobnih neumnosti. pa še dostop do interneta in telovadnic prepovedat takim neuravnoteženim ljudem...
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+10
11 1
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