Po streljanju z avtomati: kakšen je izplen policijske akcije?

Policisti so bili o streljanju v naselju Brezje obveščeni malo pred 20.30 uro. Slišati je bilo več posameznih strelov in rafalov. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote.
- FOTO: Policija
"Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti," so odgovorili na naše novinarsko vprašanje o morebitnih pridržanjih, zasegih strelnega orožja ter nevarnih predmetov.
Policijske aktivnosti še vedno intenzivno potekajo. Po končani preiskavi bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo, so dodali.
Minuli večer so obravnavali še eno manjšo krišitev, in sicer v romskem naselju Pot v gaj, kjer so bili prek vozišča postavljeni kontejnerji.