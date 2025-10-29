Po streljanju z avtomati: kakšen je izplen policijske akcije?

Kmalu po koncu shoda v središču Novega mesta so iz romskega naselja Žabjak - Brezje zadoneli rafali iz avtomatskih pušk. Streljanje na več lokacijah so potrdili tudi policisti, ki so na kraj napotili več patrulj, tudi specialno enoto. Kakšen je bil izplen intervencije?

Policisti so bili o streljanju v naselju Brezje obveščeni malo pred 20.30 uro. Slišati je bilo več posameznih strelov in rafalov. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote.

icon-expand FOTO: Policija

icon-expand FOTO: Policija

icon-expand FOTO: Policija

icon-expand FOTO: Policija

icon-expand FOTO: Policija







Policijske enote na območju romskega naselja Žabjak - Brezje icon-picture-layer-2 1 / 5

"Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti," so odgovorili na naše novinarsko vprašanje o morebitnih pridržanjih, zasegih strelnega orožja ter nevarnih predmetov.