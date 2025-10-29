Svetli način
Črna kronika

Po streljanju z avtomati: kakšen je izplen policijske akcije?

Novo mesto, 29. 10. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 36 minutami

M.V.
0

Kmalu po koncu shoda v središču Novega mesta so iz romskega naselja Žabjak - Brezje zadoneli rafali iz avtomatskih pušk. Streljanje na več lokacijah so potrdili tudi policisti, ki so na kraj napotili več patrulj, tudi specialno enoto. Kakšen je bil izplen intervencije?

Policisti so bili o streljanju v naselju Brezje obveščeni malo pred 20.30 uro. Slišati je bilo več posameznih strelov in rafalov. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote.

"Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti," so odgovorili na naše novinarsko vprašanje o morebitnih pridržanjih, zasegih strelnega orožja ter nevarnih predmetov.

Policijske aktivnosti še vedno intenzivno potekajo. Po končani preiskavi bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo, so dodali. 

Minuli večer so obravnavali še eno manjšo krišitev, in sicer v romskem naselju Pot v gaj, kjer so bili prek vozišča postavljeni kontejnerji.

intervencija streljanje romsko naselje
