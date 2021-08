Po točenju goriva na avtocestnem postajališču pozabil otroka

S PU Kranj so sporočili, da so delavci bencinskega servisa na avtocestnem postajališču na gorenjski avtocesti včeraj poskrbeli za starejšega otroka, ki ga je starš pozabil po točenju goriva. Otrok (tuj državljan) je odšel na stranišče, starš pa ob odhodu s počivališča ni opazil, da ga ni v vozilu. Ob prihodu policistov se je na kraj vrnil tudi starš in otroka prevzel.

"Konec dober, vse dobro," so povzeli kranjski policisti in opozorili voznike, naj pred vsakim začetkom vožnje vedno preverijo, "če je v vozilu vse, kar mora biti".