Po tragediji na Vrhniki: sanacija se nadaljuje, vzrok eksplozij še ni znan

In seveda uničenje na območju poslopja Hamex na Vrhniki. To so posledice tragičnega dogodka, ki se je zgodil v petek dopoldan.

Eno smrtno žrtev in dva huje poškodovana, po prvih ocenah imata opečenih med 40 in 60 odstotkov površine kože. Pri enem od poškodovanih sumijo tudi na poškodbe notranjih organov. Po naših neuradnih informacijah sta bila na UKC Ljubljana prepeljana lastnik podjetja in njegov sin, ki naj bi bila v smrtni nevarnosti.

"Na žalost je prišlo do tistega najhujšega – ena oseba je umrla, dve sta poškodovani," so bile besede vrhniškega župana Daniela Cukjatija, ki je svojcem pokojnih izrekel sožalje, poškodovanima pa čim hitrejše okrevanje. Podobne besede pa tudi od predsednice države Nataše Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba in podpredsednika vlade ter ministra za delo Luke Mesca. Slednji je obljubil, da bo vlada prebivalcem in intervencijskim ekipam pomagala po svojih najboljših močeh. Ob tem pa zagotovil še, da bodo, ko bodo vzroki nesreče znani, na vladi ukrepali tudi na politični ravni: "S popravljanjem zakonskih aktov, pravilnikov, da bomo poskrbeli, da do takšnih katastrof ne bo več prihajalo."

Gasilci so v popoldanskem času ogenj, ki je vzplamtel po več zaporednih eksplozijah v poslopju, pogasili. Nacionalni inštitut pa je sporočil, da niso s terena prejeli nobenih informacij, ki bi kazale na onesnaženje in morebitno tveganje za zdravje. Podobno tudi ekipe, ki so delale na terenu – raven prašnih delcev da se je polegla že v roku ene ure po požaru, prav tako ni nevarnosti, da bi nevarne snovi kontaminirale območje z odtekanjem gasilske vode.