Po traktorski nesreči ogroženo življenje 32-letnika

V soboto, nekaj po 19. uri, se je na cesti med Gabrjem pod Limbarsko goro in Hrastnikom zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik traktorja s priključkom. Po do sedaj zbranih obvestili je 52-letni voznik zaradi vožnje preblizu roba zapeljal z vozišča po bregu navzdol, kjer se je traktor prevrnil na bok. V nesreči se je 32-letni potnik na traktorju hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa je ogroženo. Voznik v nesreči ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled, zaradi suma kaznivega dejanja pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah in okoliščinah nesreče bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.