Po trčenju ugotovili, da je imel na skuterju ukradeno tablico

Nesreča se je zgodila okoli 16.40, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V trčenju se je voznik skuterja hudo poškodoval, na kraju so mu zdravstveni delavci nudili pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UBKC Ljubljana.

Policisti zoper voznika avtomobila zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

"Na skuterju je imel voznik nameščeno registrsko tablico, za katero je bilo pri preverjanju ugotovljeno, da ne pripada temu skuterju," so še ugotovili policisti. Registrsko tablico so policisti zasegli in z zbiranjem obvestil še nadaljujejo.