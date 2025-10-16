Svetli način
Črna kronika

Po trčenju ugotovili, da je imel na skuterju ukradeno tablico

Kranj, 16. 10. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 26 minutami

Na območju Kranja se je v sredo popoldne 42-letnik s parkirnega prostora vključeval v promet in pri tem odvzel prednost vozniku skuterja ter vanj trčil. Voznik skuterja se je v trčenju huje poškodoval, Policija pa je nato ugotovila, da je imel na skuterju nameščeno ukradeno registrsko tablico.

Voznik skuterja se je huje poškodoval. (fotografija je simbolična) FOTO: Bobo

Nesreča se je zgodila okoli 16.40, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V trčenju se je voznik skuterja hudo poškodoval, na kraju so mu zdravstveni delavci nudili pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UBKC Ljubljana.

Policisti zoper voznika avtomobila zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. 

"Na skuterju je imel voznik nameščeno registrsko tablico, za katero je bilo pri preverjanju ugotovljeno, da ne pripada temu skuterju," so še ugotovili policisti. Registrsko tablico so policisti zasegli in z zbiranjem obvestil še nadaljujejo. 

Quatflow
16. 10. 2025 10.20
Kje je sedaj policija, teli skuterji se vozijo po pločnikih in povsod kjer jim je volja. Potem so pa nesreče..
srecnii
16. 10. 2025 10.18
Včasih smo se z mopedi vozil, brez izpita, brez registracije, ampak takih problemov pa nismo nikol delal. Bili smo pravilno vzgojeni in nam je bilo mar za ostale ljudi.
Artechh
16. 10. 2025 10.16
+2
Mah te mulce na skuterj8h gledam kaj to delajo.... 2 dni nazaj videl kako je "šel čez rdečo" zapeljal na pločnik desno, 50m po pločniku potem pa iz pločnika dol. Ja robnik je.bil ja 2 sta gor sedela in ja slo je hitro 50kmh recimo.
bb5a
16. 10. 2025 10.04
-1
In sedaj naj spet predlagajo zakon, da ne smejo vozit mlajši od 18 let, ki imajo registriran motor, veljavno vozniško in vozijo po predpisih.
