Po trčenju s kombijem umrl motorist

Nekaj po 16. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o hudi prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika kombija, ki se je zgodila v Krškem. Po ogledu kraja prometne nesreče in po prvih ugotovitvah naj bi 64-letni voznik kombija zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v 60-letnega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Okoliščine policisti še preiskujejo, ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Letos so v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto umrle tri osebe. Poleg motorista še voznik osebnega avtomobila in voznik mopeda.