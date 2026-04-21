Po trčenju stali na avtocesti, vanje zapeljal prehitri voznik

Nesreča se je odvila v dveh delih. 34-letna hrvaška državljanka je sprva zaradi neprimerne hitrosti izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zaneslo in obrnilo, poroča net.hr. V tistem trenutku je pripeljala 51-letna hrvaška državljanka, ki prav tako ni prilagodila hitrosti stanju cestišča, posledično pa je zapeljala na desni vozni pas in trčila v avtomobil pred seboj s slovaškimi registrskimi tablicami.

48-letni slovaški voznik je zaviral in zavil v desno, da bi se izognil trčenju z avtomobilom 34-letnice. Vsa tri vozila so nato ustavila na desni strani avtoceste, vozniki in sopotniki pa so izstopili iz vozil, je pojasnila policija.

Čez nekaj trenutkov je zaradi neprilagojene hitrosti v ustavljena vozila trčil avtomobil, ki ga je vozil 31-letnik. Najprej je zadel vozilo 51-letnice, nato pa še slovaško vozilo, ki ga je nato odbilo v vozilo 34-letnice.

Med nenadzorovano vožnjo je 31-letnik v nadaljevanju trčil tudi v ljudi, ki so stali na avtocesti, in sicer v 34-letnico z otrokom, dve potnici iz slovaškega vozila, stari 73 in 46 let, ter v 51-letno voznico in njeno 51-letno sopotnico.

Slednja je v trku utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče. Še tri osebe, 34-letnica in dve sopotnici iz slovaškega vozila, so hudo poškodovane in so v kritičnem stanju. Lažje poškodbe so medtem utrpele štiri osebe: 51-letna voznica in trije otroci iz dveh vpletenih vozil.

Hrvaška policija bo 31-letnega voznika iz Đakova kazensko ovadila zaradi povzročitve prometne nesreče.