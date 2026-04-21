Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Po trčenju stali na avtocesti, vanje zapeljal prehitri voznik

Ogulin, 21. 04. 2026 11.07 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Hrvaški policijski avtomobil

Hrvaški mediji poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti A1 pri Ogulinu. 31-letnik, ki je vozil prehitro, je trčil v ustavljena vozila, ki so bila pred tem udeležena v verižnem trčenju, in potnike, ki so stali na cesti. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrla 51-letnica, še sedem oseb je poškodovanih, od tega trije huje.

Nesreča se je odvila v dveh delih. 34-letna hrvaška državljanka je sprva zaradi neprimerne hitrosti izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zaneslo in obrnilo, poroča net.hr. V tistem trenutku je pripeljala 51-letna hrvaška državljanka, ki prav tako ni prilagodila hitrosti stanju cestišča, posledično pa je zapeljala na desni vozni pas in trčila v avtomobil pred seboj s slovaškimi registrskimi tablicami.

48-letni slovaški voznik je zaviral in zavil v desno, da bi se izognil trčenju z avtomobilom 34-letnice. Vsa tri vozila so nato ustavila na desni strani avtoceste, vozniki in sopotniki pa so izstopili iz vozil, je pojasnila policija.

Čez nekaj trenutkov je zaradi neprilagojene hitrosti v ustavljena vozila trčil avtomobil, ki ga je vozil 31-letnik. Najprej je zadel vozilo 51-letnice, nato pa še slovaško vozilo, ki ga je nato odbilo v vozilo 34-letnice.

Med nenadzorovano vožnjo je 31-letnik v nadaljevanju trčil tudi v ljudi, ki so stali na avtocesti, in sicer v 34-letnico z otrokom, dve potnici iz slovaškega vozila, stari 73 in 46 let, ter v 51-letno voznico in njeno 51-letno sopotnico.

Slednja je v trku utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče. Še tri osebe, 34-letnica in dve sopotnici iz slovaškega vozila, so hudo poškodovane in so v kritičnem stanju. Lažje poškodbe so medtem utrpele štiri osebe: 51-letna voznica in trije otroci iz dveh vpletenih vozil.

Hrvaška policija bo 31-letnega voznika iz Đakova kazensko ovadila zaradi povzročitve prometne nesreče.

20-letnika vlomila v delovni stroj in se odpeljala

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641