Po trčenju v ograjo umrl 42-letni motorist

Prometna nesreča se je zgodila okoli 16. ure v Lokovici na območju Policijske postaje Velenje. Po padcu so motoristu nudili prvo pomoč, a je 42-letnik na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti," opozarjajo policisti.

Na začetku motoristične sezone je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone, še dodajajo.