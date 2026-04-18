Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Po trčenju v ograjo umrl 42-letni motorist

Velenje, 18. 04. 2026 19.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Nesreča z motorjem

V prometni nesreči v Lokovici se je smrtno ponesrečil 42-letni motorist, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motorjem, trčil v kovinsko ograjo in padel na njivo ob cesti. To je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Prometna nesreča se je zgodila okoli 16. ure v Lokovici na območju Policijske postaje Velenje. Po padcu so motoristu nudili prvo pomoč, a je 42-letnik na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti," opozarjajo policisti.

Na začetku motoristične sezone je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone, še dodajajo.

nesreča motorist Lokovica PU Celje prometna varnost

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641