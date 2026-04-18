Prometna nesreča se je zgodila okoli 16. ure v Lokovici na območju Policijske postaje Velenje. Po padcu so motoristu nudili prvo pomoč, a je 42-letnik na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Celje.
Črna kronika
Po trčenju v ograjo umrl 42-letni motorist
V prometni nesreči v Lokovici se je smrtno ponesrečil 42-letni motorist, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motorjem, trčil v kovinsko ograjo in padel na njivo ob cesti. To je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.