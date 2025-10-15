Svetli način
Črna kronika

Po trčenju z mopedom v bolnišnici umrl 16-letnik

Brezovica, 15. 10. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 8 minutami

V torek je v bolnišnici za posledicami petkove prometne nesreče v Brezovici pri Ljubljani umrl 16-letni voznik mopeda.

Potnik na mopedu je v trčenju utrpel lažje poškodbe (fotografija je simbolična).
V petek okoli 22.30 se je na Podpeški cesti v Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda s sopotnikom. Po do zdaj znanih podatkih Policije se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila, ki je pred njim zavijalo levo. Voznica je namreč čakala zaradi prometa iz nasprotne smeri.

V trčenju se je voznik mopeda huje poškodoval, potnik na mopedu pa je utrpel lažje poškodbe. Oba so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je v torek 16-letnik za posledicami poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

