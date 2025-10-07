Po trgovinah kradla s petimi otroki

"Okoli 16.30 so bili krški policisti obveščeni o tatvini iz trgovine v nakupovalnem centru "Stop shop", so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je skupina kradla v več trgovinah. Na podlagi opisov so skupino oseb v nakupovalnem centru tudi izsledili in zadržali.

Ugotovili so, da sta v trgovinah kradla 25-letna partnerja skupaj s petimi otroki. Policisti so jima zasegli 50 različnih artiklov, ki sta jih ukradla v trgovinah.

Policisti bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.