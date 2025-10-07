Svetli način
Črna kronika

Po trgovinah kradla s petimi otroki

Krško, 07. 10. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
8

Krški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali tatvino v enem od nakupovalnih centrov na območju Policijske uprave Novo mesto. Ugotovili so, da je tatvine v več trgovinah izvedla skupina oseb, in sicer 25-letna partnerja s petimi otroki.

Policisti so zasegli 50 različnih artiklov (fotografija je simbolična).
Policisti so zasegli 50 različnih artiklov (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

"Okoli 16.30 so bili krški policisti obveščeni o tatvini iz trgovine v nakupovalnem centru "Stop shop", so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. 

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je skupina kradla v več trgovinah. Na podlagi opisov so skupino oseb v nakupovalnem centru tudi izsledili in zadržali. 

Ugotovili so, da sta v trgovinah kradla 25-letna partnerja skupaj s petimi otroki. Policisti so jima zasegli 50 različnih artiklov, ki sta jih ukradla v trgovinah. 

Policisti bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Zaradi okvare sprožen sistem gašenja, zaprli Linhartovo dvorano

SORODNI ČLANKI

Novomeški policisti v romskem naselju prijeli 24-letnika

32-letnici zasačili pri kraji oblačil: morali sta jih vrniti

Prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil blagajno z denarjem

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
07. 10. 2025 10.16
ostalih 6 otrok je "nabavljalo" z dedkom in babico...
ODGOVORI
0 0
galeon
07. 10. 2025 10.16
+1
Povejte, da so bili c igani.
ODGOVORI
1 0
Ana desetnica
07. 10. 2025 10.12
A lahko ugibamo ....? Verjetno ne.
ODGOVORI
0 0
Slovener
07. 10. 2025 10.12
S petimi otroki ? Kje je pa oče ? Živi od bakra!
ODGOVORI
0 0
tirolec
07. 10. 2025 09.48
+3
Nimam komentarja, saj se take kraje dogajajo kar po večini trgovskih centrov Slovenije....NIČ NOVEGA...
ODGOVORI
3 0
kriminasa
07. 10. 2025 09.33
+1
Delovni in pošteni narod
ODGOVORI
1 0
kriminasa
07. 10. 2025 09.32
+1
Najbolj poštena manjšina 👍
ODGOVORI
1 0
bik123
07. 10. 2025 09.19
+2
samba majstri
ODGOVORI
2 0
