Po trku gliserja in vodnega skuterja umrl 45-letni slovenski državljan

Na vodnem skuterju sta bila 45-letni Slovenec in 36-letni sopotnik, po trku pa sta bila oba poškodovana. Zdravniško pomoč so jima sprva nudili na obali v bližini kraja nesreče, nato pa so ju z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Zadru, poroča net.hr.

Sopotnik je nesrečo preživel in je še vedno na zdravljenju v bolnišnici, medtem ko je 45-letni voznik žal podlegel poškodbam.