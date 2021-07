Po trku in drsenju motorja ob podpornem zidu sopotnica huje poškodovana

Včeraj sta se 57-letni češki motorist in 49-letna sopotnica vozila po glavni cesti iz Doblarja proti naselju Kanal. Ko je moški pripeljal do konca naselja Ročinj, kjer cesta poteka po rahlem klancu navzdol, ni vozil po desni strani vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi bila vožnja varna, so nam ugotovitve policistov posredovali s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Čeh je približno petnajst metrov pred koncem Ročinja zapeljal desno izven vozišča in z desno stranjo motornega kolesa oplazil podporni zid, zaradi česar je izgubil nadzor nad vozilom in po nekaj metrih z isto stranjo vozila trčil v drog prometnega znaka za konec naselja Ročinj. Nato je z desno stranjo motorja še slabih trideset metrov drsel ob zidu in se na koncu ustavil približno 300 metrov po prvem trčenju, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Voznik se v prometni nesreči ni poškodoval, 49-letna sopotnica pa je huje telesno poškodovana. Oba sta med vožnjo uporabljala ustrezno zaščitno opremo in motoristično čelado. Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so pomagali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanko z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so sporočili s PU Nova Gorica.