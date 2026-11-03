Po trku padla na pokrov motorja: voznica e-skiroja hudo poškodovana

Nesreča se je zgodila včeraj popoldne v naselju Radmirje v občini Ljubno.

Po do zdaj znanih informacijah je voznica osebnega vozila dohitela voznico e-skiroja, ki je peljala v isti smeri po sredini prometnega pasu. Začela jo je prehitevati na nezadostni bočni razdalji, zaradi česar je s sprednjim delom vozila trčila v žensko na e-skiroju. Ta je padla na pokrov motorja in vetrobransko steklo avtomobila in se, kljub temu da je imela čelado, huje poškodovala.

Povzročiteljico nesreče bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.