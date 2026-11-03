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Črna kronika

Po trku padla na pokrov motorja: voznica e-skiroja hudo poškodovana

Ljubno, 03. 11. 2026 10.59 pred 41 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
E-skiro

Policisti so obravnavali hudo prometno nesrečo v občini Ljubno. Voznica osebnega vozila je med prehitevanjem trčila v voznico e-skiroja. Ta je padla na avtomobil in se pri tem huje poškodovala. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Nesreča se je zgodila včeraj popoldne v naselju Radmirje v občini Ljubno.

Po do zdaj znanih informacijah je voznica osebnega vozila dohitela voznico e-skiroja, ki je peljala v isti smeri po sredini prometnega pasu. Začela jo je prehitevati na nezadostni bočni razdalji, zaradi česar je s sprednjim delom vozila trčila v žensko na e-skiroju. Ta je padla na pokrov motorja in vetrobransko steklo avtomobila in se, kljub temu da je imela čelado, huje poškodovala.

Povzročiteljico nesreče bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

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prometna nesreča ljubno

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KOMENTARJI3

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Prelepa Soča
03. 11. 2026 11.40
... in kaj je delala s skirojem na sredi ceste?
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0 0
Chrome
03. 11. 2026 11.33
Na fbju se je pojavil zapis matere dekleta. V takšni situaciji sploh ni več važno kdo je kriv, dekle ima poškodovane možgane in nikoli več ne bo ista. Nobena krivda več ne pozdravi tega, zato je treba prej misliti. V takšnih situacijah še kako drži “raje 5 ur kasneje kot nikoli”.
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-1
0 1
Pinokio
03. 11. 2026 11.25
Katera je kriva. E-skiroistka, ki se je peljala po sredini prometnega pasu ali voznica avta, ki je nepravilno prehitevala. Mislim, da se krivda lahko naprti kar obema. Da pa imaš nasprotni vozni pas cestišča prost in ne moreš nekoga obvoziti je pa tudi svoj problem, ampak je že tako, vsak si dandanes piše svoja prometna pravila.
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-1
0 1
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