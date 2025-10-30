Po trku tovornjak priletel v ograjo in se prelomil

"Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega vozila. Sopotnica v vozilu se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek," so zjutraj sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so zapisali pri PGD Dolenji Logatec, je tovorno vozilo prevažalo nevarne snovi. Ob trku hibridnega vozila se je tovornjak zaletel v ograjo in se prelomil, poškodovan tovor pa je začel iztekati. Po pregledu poškodovanega vozila in tovora so gasilci ob pomoči kolegov iz Ljubljane in Cerknice tovornjak s tovorom najprej premaknili na bazo Darsa, od tam pa so ga predali podjetju.