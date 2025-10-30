Svetli način
Črna kronika

Po trku tovornjak priletel v ograjo in se prelomil

Ljubljana, 30. 10. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
V prometni nesreči, zaradi katere je bila primorska avtocesta med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani v sredo zvečer za krajši čas zaprta, sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in tovorno vozilo, ki je prevažalo nevarne snovi. Vzrok nesreče je bila neprilagojena hitrost.

"Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega vozila. Sopotnica v vozilu se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek," so zjutraj sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

Kot so zapisali pri PGD Dolenji Logatec, je tovorno vozilo prevažalo nevarne snovi. Ob trku hibridnega vozila se je tovornjak zaletel v ograjo in se prelomil, poškodovan tovor pa je začel iztekati. Po pregledu poškodovanega vozila in tovora so gasilci ob pomoči kolegov iz Ljubljane in Cerknice tovornjak s tovorom najprej premaknili na bazo Darsa, od tam pa so ga predali podjetju. 

prometna nesreča logatec unec
Bežal, vozil v napačno smer in trčil v policijski avtomobil

KOMENTARJI (10)

devote
30. 10. 2025 15.09
pa kaj babse noro noris , kam se ti mudi v tej liliputanski sloveniji, kam noris, kam??!!
ODGOVORI
0 0
kick.your-ass
30. 10. 2025 14.57
+3
En razlog zakaj se tako dolgo caka ob nesrečah je ta, da imatw samo dva ali trije koncesijo za odvoz. Ti je ena banda pokvarjena. Namesto da bi razdelilni na 100 km oz 50 v vsako smer. + Se kdo drug bi kej zasluzil ne samo Draganovič
ODGOVORI
3 0
LoToGo
30. 10. 2025 15.03
+1
Točno.
ODGOVORI
1 0
Tami69
30. 10. 2025 14.54
+0
Pa to je nutrija vozila?
ODGOVORI
1 1
bančnik
30. 10. 2025 14.51
+3
Je blo treba 2x prebrat,če res piše da je prišlo do nesreče zarad hitrosti osebnega vozila.VEDNO obtožimo kuj voznika kamiona.
ODGOVORI
3 0
Mclaren
30. 10. 2025 14.46
+3
Tipičen preserator v osebnem avtu.
ODGOVORI
3 0
ho?emVšolo
30. 10. 2025 14.43
+0
Super star (zvezda) kamion in super star avto. Prav zanimivo njuno srečanje.
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 14.28
-1
Ni to nič v primerjavi z 💩-o-vodom. ..je enkratno izlitje. V primerjavi z onim drugim.
ODGOVORI
3 4
Cmrlj3
30. 10. 2025 14.27
+5
A zdaj, ko je pa voznik s Ferrarijem povzročil nesrečo pa ne boste napisali kaj je vozil, tako kot takrat, ko kdo vozi BMW?
ODGOVORI
6 1
ho?emVšolo
30. 10. 2025 14.44
+2
A je voznica navajena na BMW?
ODGOVORI
2 0
