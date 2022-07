Po udaru strele s Triglava rešili še ostale planince

Zgodaj zjutraj se je nadaljevala petkova reševalna akcija na Malem Triglavu, ki je bila prekinjena zaradi neurja. Dva poškodovanca s sumom na težje poškodbe zaradi udara strele sta bila s helikopterjem Slovenske policije in spremstvom gorskih reševalcev v UKC Ljubljana prepeljana že v petek, zdaj pa so rešili še preostalih 16, ki so ob zdravniškem nadzoru prenočili v domu na Kredarici.

Prva skupina poškodovancev je ob spremstvu gorskih reševalcev s Kredarice v zdravstveno ustanovo s policijskim helikopterjem poletela že okoli 5:40 ure, kasneje pa še preostali. Transport vseh poškodovancev in tudi gorskih reševalcev, ki so bili vključeni v akcijo, je že zaključen, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). "Vsi ponesrečenci so po naših prvih informacijah, v redu," so sporočili s PU Kranj. "Več informacij bomo posredovali na novinarski konferenci ob 12:00 uri," so dodali. Novinarsko konferenco bomo prenašali v živo.

icon-expand Reševanje s helikopterjem na Triglavu FOTO: GRZS

Kaj se je zgodilo? Skupina 18 planincev se je vračala s Triglava proti Malemu Triglavu, ko je nekaj pred 15. uro na Malem Triglavu udarila strela, pri čemer je bilo poškodovanih 12 planincev, od tega dva huje. Gorski reševalci GRS Mojstrana, Kranjska Gora in Rateče so skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku in helikopterjem slovenske policije zaradi megle ostali ujeti na Kredarici. Čeprav je ekipa s policijskim helikopterjem priletela v normalnem vremenu, se je to vmes zelo poslabšalo, helikopter pa je moral posledično pristati. Planincem so pomagali s klasičnim reševanjem, vse udeležence udara strele pa so s pomočjo drugih pohodnikov, gorskega vodnika in osebja Kredarice uspešno pospremili do Kredarice. Enega so morali nositi.