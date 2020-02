Po umoru 27-letnice bo policija predstavila prve izsledke preiskave

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so bili v nedeljo obveščeni o nasilni smrti 27-letne ženske na območju občine Straža. "Še eno osebo so reševalci odpeljali v bolnišnico,"so dodali.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je moški, star okoli 31 let, v kraju Potok ubil svojo partnerico, nato pa skušal storiti samomor.