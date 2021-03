Po več kot treh letih tožilstvo vložilo obtožnico zoper rejca psov.

Lastnik petih odraslih psov in petih mladičev je bil po uradnih evidencah moški, ki je tudi lastnik vikenda, kjer so pse našli, lastnica dveh psov je bila avstrijska državljanka, lastnik še enega psa pa moški iz Krškega.

Sredi septembra leta 2017 je več psov napadlo starejšo žensko, ki je utrpela tako hude poškodbe, da je nato v bolnišnici umrla. Dogodek se je zgodil pri sinu pokojne 71-letnice, sicer rejcu psov. Ta naj bi v neprimernih pogojih redil okoli 15 psov, na kar so sosedje v preteklosti inšpekcijo večkrat opozorili. Čeprav so bili v evidencah prijavljeni le štirje psi, so jih na lokaciji našli več, in sicer štiri odrasle in šest mladičev, v bližnji stanovanjski hiši pa so našli še tri mladiče. Vse so odvzeli in jih predali zavetišču.

Dobra tri leta po tem, ko so psi do smrti pogrizli 71-letnico, je novomeško okrožno državno tožilstvo zoper rejca psov vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti in mučenja živali, danes pišejo Slovenske novice . "Obtožnica je bila že vložena, vendar obtožni akt še ni bil vložen strankam, zato vam vsebine žal ne moremo sporočiti, preden se z njo ne seznanijo stranke," so za časnik sporočili s tožilstva.

Policija je po dogodku sporočila, da napad psov obravnavajo kot dogodek in ne kot kaznivo dejanje, je pa Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zoper lastnike uvedla več postopkov, ki se nanašajo na kršitve več dolžnosti, med drugim dolžnosti, da mora lastnik psa zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen na predpisan način, dolžnost, da v sedmih dneh od pridobitve psa prijavi pristojni veterinarski organizaciji (mladiča najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti), dolžnost, da z ustrezno vzgojo in šolanjem zagotovi, da žival ni nevarna okolici, in dolžnost, da pri posedovanju več kot petih odraslih živali priglasi gojitev.

Mesec po dogodku so pristojni sporočili, da bodo tri pse pasme pitbul usmrtili, tri bodo vrnili lastnikom, enega pa lastniku vikenda pod pogojem, da bosta v pol leta opravila predpisano šolanje. Ostale pse bo zavetišče oddalo novim lastnikom.

Uprava je sicer kmalu po dogodku podala tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ovadbo pa so tožilci dali v preverbo pristojni policijski postaji. Kot piše časnik, so tam potrebovali kar 15 mesecev, da so spisali ovadbo zoper rejca psov. Ovadbo je tožilstvo prejelo šele januarja 2019 in nato na sodišče poslalo zahtevo za opravo sodne preiskave, pri čemer je kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti prekvalificiralo v sum storitve kaznivega dejanja povzročitev smrti iz malomarnosti in mučenja živali. Decembra 2019 je bila nato uvedena sodna kazenska preiskava, ki je bila končana decembra lani, tožilstvo pa je obtožbo vložilo v začetku marca letos. Obtožba še ni pravnomočna.