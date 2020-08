Po več zapletih mačko uspešno rešili z visokega drevesa

Reševanje mačka je potekalo z več zapleti. Ko so ga poskušali rešiti gasilci PGD Podlipa Smrečje, so ugotovili, da imajo prekratko lestev. Na pomoč so poklicali še gorske reševalce GRS Ljubljana, ki so se reševanja lotili s pomočjo tehnike plezanja. Reševalec se je po deblu povzpel okoli 18 metrov visoko, vendar do mačka ni mogel, ker je bil ta čisto na koncu veje.

Gasilci so nato pod drevesom napeli odejo, reševalec pa je toliko časa tresel vejo, dokler ni mačka padla dol. "Priletela je točno na sredino odeje in še preden bi lahko rekel hvala, je kot blisk izginila v bližnjem grmovju," so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.