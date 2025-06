Po verbalnem sporu 43-letnik napadel in hudo pretepel moškega

Mariborski policisti so v petek okoli 12. ure obravnavali kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe na območje mestne občine Maribor. Po verbalnem sporu med 43 in 50 letnim moškim, je 43-letnik z roko večkrat udaril 50-letnika v predel glave, da je 50-letnik padel po tleh. Nato je 43-letnik 50-letnika še brcal po telesu. 50-letnik je bil pri tem hudo telesno poškodovan. Policisti so opravili ogled in bodo o ugotovitvah podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili s PU Maribor.