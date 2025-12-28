Po vlomu še bežal pred Policijo

O sumljivi vožnji v smeri Ljubljane so bili gorenjski policisti obveščeni v petek malo pred 20.30. "Policisti so vozilo poskušali ustaviti, vendar voznik na znake policistov vozilo ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval v smeri proti Vodicam," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Vozilo in voznika so nato izsledili, voznika pa na kraju prijeli. "Kršitelj je bil v nadaljevanju povezan z vlomom na območju Žirovnice in Kranja." Kršitelju so zasegli osebni avtomobil in predmete, medtem ko policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in bo o vsem obveščala pristojno državno tožilstvo.