Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Po vlomu še bežal pred Policijo

Kranj, 28. 12. 2025 14.26 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Slovenska policija

Gorenjski policisti so v petek obravnavali voznika, ki kljub njihovim znakom med vožnjo po avtocesti ni ustavil. Voznika so vseeno izsledili in ugotovili, da je bil pred tem vpleten v vlom na območju Žirovnice in Kranja. Moškega je Policija pridržala.

O sumljivi vožnji v smeri Ljubljane so bili gorenjski policisti obveščeni v petek malo pred 20.30. "Policisti so vozilo poskušali ustaviti, vendar voznik na znake policistov vozilo ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval v smeri proti Vodicam," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Vozilo in voznika so nato izsledili, voznika pa na kraju prijeli. "Kršitelj je bil v nadaljevanju povezan z vlomom na območju Žirovnice in Kranja." Kršitelju so zasegli osebni avtomobil in predmete, medtem ko policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in bo o vsem obveščala pristojno državno tožilstvo.

vlom policija avtocesta prijetje

Četverica osumljena tudi ugrabitve, sodišče odredilo pripor

SORODNI ČLANKI

28-letnik s topim predmetom pretepel 59-letnico

Moški na stavbo kulturnega ministrstva narisal kljukaste križe

Četverica osumljena tudi ugrabitve, sodišče odredilo pripor

V pretep moškega vpleten policistom dobro znani 37-letni Mariborčan

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
28. 12. 2025 15.31
stari znanec ali debitant ?
Odgovori
0 0
proofreader
28. 12. 2025 15.20
Bravo, policija.
Odgovori
+1
1 0
Partapaki
28. 12. 2025 15.09
Ropa in potem še sumljivo vozi... se vidi da se ni nič naučil od filmov
Odgovori
0 0
jugatneme
28. 12. 2025 14.52
Splavalo po vodi novoletno darilo. Če ga izpustijo, bo do 31.12. lahko poizkusil ponovno - ni še nič izgubljeno.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
zadovoljna
Portal
Danes je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
vizita
Portal
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
cekin
Portal
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
moskisvet
Portal
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425