Po vzletu ga je zavrtelo, nato je padel na travnik

Znanih je več podatkov o tragični nesreči 54-letnega jadralnega padalca z območja Raven na Koroškem, ki se je včeraj dopoldne smrtno ponesrečil v Podgori. Kot so sporočili s PU Celje, je 54-letnik skočil z vzletišča Ošven, na pobočju Uršlje gore.

Kmalu po vzletu naj bi ga zavrtelo okoli njegove osi, nato je z veliko hitrostjo padel na travnik ob stanovanjski hiši in na kraju podlegel poškodbam."Glede na do zdaj zbrana obvestila in ugotovitve ogleda je tuja krivda izključena," so še sporočili s PU Celje.