Po zadnjem kolesu prehiteval avtobus in povozil pešca

Policisti so včeraj okoli 13.40 obravnavali prometno nesrečo na Koroški cesti v Kranju, ki jo je povzročil 18-letni voznik mopeda. Ta je med vožnjo na zadnjem kolesu prehiteval avtobus, ki je ustavil pred prehodom za pešce, in trčil v pešca, ki je cesto pravilno prečkal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Tako pešec kot povzročitelj sta padla po tleh in bila lažje telesno poškodovana, po nudeni pomoči zdravstvenega osebja so ju z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.
Zaradi suma, da je voznik vozil predelan moped, so policisti odredili tehnični pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da moped dosega hitrost 86 km/h, kar pomeni, da hitrost presega njegovo konstrukcijsko hitrost 25 km/h. Moped so zasegli, zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.
Trčenje na prehodu tudi v Mariboru
O nesreči na prehodu za pešce poročajo tudi iz Maribora. Voznik osebnega avtomobila je povozil peško, ki se je pri tem lažje poškodovala. Po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila zaradi neupoštevanja prednosti pešca na prehodu za pešce, so sporočili s Policijske uprave Maribor.
