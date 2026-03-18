Po zadnjem kolesu prehiteval avtobus in povozil pešca

Policisti so včeraj okoli 13.40 obravnavali prometno nesrečo na Koroški cesti v Kranju, ki jo je povzročil 18-letni voznik mopeda. Ta je med vožnjo na zadnjem kolesu prehiteval avtobus, ki je ustavil pred prehodom za pešce, in trčil v pešca, ki je cesto pravilno prečkal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Tako pešec kot povzročitelj sta padla po tleh in bila lažje telesno poškodovana, po nudeni pomoči zdravstvenega osebja so ju z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Zaradi suma, da je voznik vozil predelan moped, so policisti odredili tehnični pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da moped dosega hitrost 86 km/h, kar pomeni, da hitrost presega njegovo konstrukcijsko hitrost 25 km/h. Moped so zasegli, zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.