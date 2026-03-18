Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Po zadnjem kolesu prehiteval avtobus in povozil pešca

Kranj/Maribor, 18. 03. 2026 08.34 pred 52 minutami 1 min branja 10

Avtor:
D.L.
Pešec na prehodu za pešce

Kranjski policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 18-letni mopedist. Ta je po zadnjem kolesu prehiteval avtobus in trčil v pešca, ki je na prehodu prečkal cesto. Oba sta dobila lahke poškodbe. Nesreča z udeležbo pešca se je zgodila tudi v Mariboru, in sicer zaradi neupoštevanja prednosti pešca.

FOTO: Shutterstock

Policisti so včeraj okoli 13.40 obravnavali prometno nesrečo na Koroški cesti v Kranju, ki jo je povzročil 18-letni voznik mopeda. Ta je med vožnjo na zadnjem kolesu prehiteval avtobus, ki je ustavil pred prehodom za pešce, in trčil v pešca, ki je cesto pravilno prečkal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Tako pešec kot povzročitelj sta padla po tleh in bila lažje telesno poškodovana, po nudeni pomoči zdravstvenega osebja so ju z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Zaradi suma, da je voznik vozil predelan moped, so policisti odredili tehnični pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da moped dosega hitrost 86 km/h, kar pomeni, da hitrost presega njegovo konstrukcijsko hitrost 25 km/h. Moped so zasegli, zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.

Trčenje na prehodu tudi v Mariboru

O nesreči na prehodu za pešce poročajo tudi iz Maribora. Voznik osebnega avtomobila je povozil peško, ki se je pri tem lažje poškodovala. Po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila zaradi neupoštevanja prednosti pešca na prehodu za pešce, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

prometna nesreča prehod za pešce moped

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25petelinov
18. 03. 2026 11.04
Kranjski policisti niso kos mladini v Kranju. S preventivo so pogoreli na celi črti.
Odgovori
0 0
LeviTUMOR
18. 03. 2026 11.00
Balkanci in lewaci = STRUP te države! Vemo, koga bomo obkrožili 22ga!
Odgovori
+2
3 1
Hydrangea21
18. 03. 2026 10.58
Treba take, poleg denarne kazni, poslati še na obvezne osvežitvene ure CPP-ja, ker zgleda so "pozabili" pravila.
Odgovori
+1
1 0
Artechh
18. 03. 2026 10.57
Kok takih vidim. #svoboda
Odgovori
-1
1 2
NisemBot
18. 03. 2026 11.00
Nekateri ste že prav bolani s temi volitvami. Kok morte bit zoprni ljudem v bližini, prav smilijo se mi.
Odgovori
+1
1 0
NotMe
18. 03. 2026 10.55
Zasežt še njega
Odgovori
0 0
Beuelin
18. 03. 2026 10.41
Čakam čas, ko bo takim voznikom država njihovo pločevino preoblikovala v palačinko.
Odgovori
+6
7 1
jablan
18. 03. 2026 10.54
zakaj že bolje licitacija
Odgovori
0 0
Greznica
18. 03. 2026 10.34
v čuzo z njim !! in dolgo na hladno
Odgovori
+8
10 2
PetindvajsetUR
18. 03. 2026 10.31
Darwin....
Odgovori
-4
1 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573