Po zadrogiranega 42-letnika je prišla mati, prav tako brez izpita

Koprski policisti so 43-letnika ustavili ob 14.30 in mu odredili hitri test za droge. Test je bil pozitiven na opiate, moški pa je strokovni pregled nato odklonil. Moški je sicer vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako bodo policisti izdali plačilni nalog osebi, ki mu je dala voziti osebni avtomobil, kljub temu, da je vedela, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli, podan bo obdolžilni predlog.

Kršitelja je na kraj sicer prišla iskat 75-letna mati z osebnim avtomobilom. "Ker tudi ona nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so tudi njej zasegli vozilo in zoper njo podali obdolžilni predlog," so sporočili iz Policijske uprave Koper.