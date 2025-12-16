Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Po zadrogiranega 42-letnika je prišla mati, prav tako brez izpita

Ankaran, 16. 12. 2025 15.24 pred 1 uro 1 min branja 42

Avtor:
N.L.
Slovenska policija

V Ankaranu so policisti ustavili 42-letnega voznika in ugotovili, da je vozil pod vplivom drog. Vozilo so mu zasegli. Moškega je prišla iskat mama, ki pa prav tako ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Tudi njeno vozilo so zasegli.

Koprski policisti so 43-letnika ustavili ob 14.30 in mu odredili hitri test za droge. Test je bil pozitiven na opiate, moški pa je strokovni pregled nato odklonil. Moški je sicer vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako bodo policisti izdali plačilni nalog osebi, ki mu je dala voziti osebni avtomobil, kljub temu, da je vedela, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli, podan bo obdolžilni predlog.

Kršitelja je na kraj sicer prišla iskat 75-letna mati z osebnim avtomobilom. "Ker tudi ona nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so tudi njej zasegli vozilo in zoper njo podali obdolžilni predlog," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Ankaran vozniško dovoljenje zaseg vozila

Pogrešanega 33-letnega Američana našli mrtvega

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
16. 12. 2025 16.46
...in potem je prispel taksi in tudi taksist ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja....
Odgovori
0 0
2fast4
16. 12. 2025 16.45
Kakšni starši, takšen otrok... Ne se čudit zakaj je v državi vse noro...
Odgovori
0 0
Jernej Sekirnik
16. 12. 2025 16.42
Zdaj pod svobodo je tak, droge furajo romi, svobodni pa dilajo
Odgovori
0 0
VP87
16. 12. 2025 16.41
Breznik SDS nekdanji komisar pa takoj napihal ko je šel nižat cene banan za ubogo slovensko rajo .Je pa še sedaj vrli poslanec .
Odgovori
-2
0 2
Groucho Marx
16. 12. 2025 16.44
Loool.... imamo svetovnega ministrskega prvaka v drogiranju... se kar sam pohvali.
Odgovori
0 0
wsharky
16. 12. 2025 16.35
to pa so imeli policisti srečo, še na lotu nimajo takšne sreče kot tokrat
Odgovori
+2
2 0
jank
16. 12. 2025 16.35
Prava žalost so vsi nasprotniki čez palec in tisti iz kleti na Trstenjakove. Že tisti zakon o DO, ki ga je sprejela Janševa vlada je določil, da se dodatek za pomoč izključuje z dodatkom za DO, kar je prav, saj ne moreš dobiti dvojna sredstva za približno isti namen. So pa sredstva iz DO višja od dodatka za pomoč pri vseh tistih, ki so bili do njega opravičeni. Niso vsi.
Odgovori
-2
1 3
to the moon
16. 12. 2025 16.31
jaja ziher bo poravnal globo. A mu bote od heroina trgali?
Odgovori
+4
7 3
bb5a
16. 12. 2025 16.31
Zdej nej pa še 95 letnega dedka pokličeta, da še njemu avto zaplenjo...
Odgovori
+13
13 0
Anonymus3579
16. 12. 2025 16.28
Drogirani volilci
Odgovori
+3
4 1
deus volt
16. 12. 2025 16.28
šiptarija.
Odgovori
+7
7 0
Kviz
16. 12. 2025 16.20
Ve se katera sekta obvladuje primorsko že od nekdaj. Kako bodo poslovali po volitvah ko bodo izven parlamenta.
Odgovori
+8
10 2
Grickoficko
16. 12. 2025 16.19
Vse je šlo u… Ne vem ali bi se smejal ali jokal
Odgovori
+3
4 1
Kviz
16. 12. 2025 16.14
Vse pijane in zadrogirane v zapor za pol leta, samo ne na Litijsko ampak na odprti oddelek v Kočevski rog. Kmalu bi jih bilo več kot medvedov in bi bilo ravnovesje vzpostavljeno. Litijsko pa spremeniti v hotel s 4****.
Odgovori
+5
7 2
medŠihtom
16. 12. 2025 16.19
si sanjal švico? no, le sanjaj dalje, sanjavček zasanjan.
Odgovori
-1
1 2
Plešemo
16. 12. 2025 16.11
Zoki pa gabrova bi na sodišču dobila odškodnino
Odgovori
+4
6 2
OSINT
16. 12. 2025 16.10
Katstrofa za družino odvisnikv od drog.
Odgovori
+6
6 0
Misika1967
16. 12. 2025 16.10
Pridna clana sds
Odgovori
+1
10 9
Cupko
16. 12. 2025 16.07
Po naših cestah se vozi vse več zadrogiranih, pijanih in brez izpita. Ni čudno, da je toliko smrtnih žrtev
Odgovori
+11
11 0
Heprk
16. 12. 2025 16.07
A na morju so tud bras1Lci?
Odgovori
+8
9 1
enajstdvanajst1
16. 12. 2025 16.04
uboga mama ki ima takega sina. Pa še po njega je šla kot mati pri 75letih.
Odgovori
+6
7 1
Triindvajseti December
16. 12. 2025 16.01
To je od Maljevca vant
Odgovori
+0
8 8
Triindvajseti December
16. 12. 2025 16.02
*fant
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419