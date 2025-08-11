Svetli način
Črna kronika

Po Zrečah pijan s 119 km/h, voznica v Celju še bolj pijana

Zreče, Celje, 11. 08. 2025 12.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Policisti na Celjskem so konec tedna obravnavali dva voznika, ki sta (precej) pregloboko pogledala v kozarec. Dober promil alkohola v krvi je imel voznik začetnik, ki je divjal po Zrečah, kar 2,4 promila pa je imela voznica v Celju, ki so jo pridržali do iztreznitve.

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so v nedeljo zvečer obravnavali voznika začetnika, ki je v Zrečah, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil kar 119 km/h.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj
Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock

Ker je kazal znake alkoholiziranosti, sta mu policista odredila še preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel v krvi dober promil alkohola. Policista sta vozniku na kraju odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, sledi še obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Preberi še Porscheja GT3 RS skozi Zbilje gnal tako hitro, da je ostal brez vozniške

Še bolj pijana je bila voznica, ki so jo celjski policisti obravnavali v noči s sobote na nedeljo. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela v krvi kar 2,4 promila alkohola, pravijo na PU Celje. Pridržali so jo do iztreznitve, sledi obdolžilni predlog.

a res1
11. 08. 2025 14.15
Pišete v krvi!!! A sta policista vzela kri? Ne zavajate. Lahko, da je bilo v krvi vse ok!
ODGOVORI
0 0
Mclaren
11. 08. 2025 14.14
Pijandure Štajerske
ODGOVORI
0 0
flojdi
11. 08. 2025 13.56
-1
..in pol majo eni tolk za povedat proti lepem canabisu..proti grozdju cesplam etc pa nic
ODGOVORI
2 3
medusa
11. 08. 2025 13.54
+2
Se ne cudim.Danes ce nisi pjan al zadet ,mors bit pa mal mem...
ODGOVORI
4 2
Kviz
11. 08. 2025 13.51
+7
Večina teh ki jih dobijo imajo toliko alkohola v sebi vsak dan.
ODGOVORI
7 0
flojdi
11. 08. 2025 13.58
+3
.poznam..zjutraj na tesce majo eni tudi 2deci snopcka etc ccc...sPoznani mi
ODGOVORI
3 0
Pikaponca
11. 08. 2025 13.51
+10
Kolikor je meni poznano so pri nas ALKOHOLIKI ( PIJANDURE ) bolniki, torej je Alkoholizem ( PIJANČEVANJE ) BOLEZEN..bolnikov ki uživajo zdravila pa se ne sme kaznovati )) a bomo končno priznali, da to niso bolniki ampak potencialni morilci na cesti..In da ko umre človek ali otrok na cesti, ki ga je zbila pijandura je to naklepni umor..
ODGOVORI
10 0
NiGenocid
11. 08. 2025 13.51
+4
slovenci pijanci
ODGOVORI
5 1
G. Papež
11. 08. 2025 13.48
+5
Alkohol + hitrost je pa verjetno najbolj nevarna zadeva v prometu. Sploh ne razumem, da če nekdo nekaj spije pa čeprav ne smeš, potem še divja po cesti.
ODGOVORI
6 1
Peni Stojanović
11. 08. 2025 13.45
+3
kaj vam ni jasno
ODGOVORI
3 0
TITSTILLIDIE
11. 08. 2025 13.19
+9
Alkohol in vožnja ne gre skupaj. Kdaj bomo to spoznali?!
ODGOVORI
10 1
Potouceni kramoh
11. 08. 2025 13.17
+8
Ti posamezniki so le odraz naše zdrave in pametne slovenske družbe.
ODGOVORI
10 2
flojdi
11. 08. 2025 13.59
+3
..veliko je teh posameznikof"
ODGOVORI
3 0
Watcherman
11. 08. 2025 13.13
+4
Mislim ej kakšni neumni nesposobni vozniki brez odgovornosti in pameti phahahahahahahahahahahahahahahaha.
ODGOVORI
4 0
toxicox
11. 08. 2025 13.13
+9
potrebno 0,0 za vožnjo
ODGOVORI
11 2
toxicox
11. 08. 2025 13.12
+8
žalostno gre ob cesti z dojenčkom mimo pa vozijo alkoholiki
ODGOVORI
9 1
