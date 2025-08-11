Po Zrečah pijan s 119 km/h, voznica v Celju še bolj pijana

Policisti na Celjskem so konec tedna obravnavali dva voznika, ki sta (precej) pregloboko pogledala v kozarec. Dober promil alkohola v krvi je imel voznik začetnik, ki je divjal po Zrečah, kar 2,4 promila pa je imela voznica v Celju, ki so jo pridržali do iztreznitve.

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so v nedeljo zvečer obravnavali voznika začetnika, ki je v Zrečah, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil kar 119 km/h.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock icon-expand

Ker je kazal znake alkoholiziranosti, sta mu policista odredila še preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel v krvi dober promil alkohola. Policista sta vozniku na kraju odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, sledi še obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.