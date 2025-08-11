Po Zrečah pijan s 119 km/h, voznica v Celju še bolj pijana

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so v nedeljo zvečer obravnavali voznika začetnika, ki je v Zrečah, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil kar 119 km/h.
Ker je kazal znake alkoholiziranosti, sta mu policista odredila še preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel v krvi dober promil alkohola. Policista sta vozniku na kraju odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, sledi še obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.
Še bolj pijana je bila voznica, ki so jo celjski policisti obravnavali v noči s sobote na nedeljo. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela v krvi kar 2,4 promila alkohola, pravijo na PU Celje. Pridržali so jo do iztreznitve, sledi obdolžilni predlog.
