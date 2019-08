Po razkritju kriminalne združbe policija predstavlja stanje na področju ilegalnih migracij

V torek so celjski kriminalisti in policisti opravljali hišne preiskave s področja nezakonitih migracij zoper kriminalno združbo, ki je delovala na širšem celjskem območju. Pri tem so pridržali sedem oseb.

Kriminalna združba naj bi bila del večje mednarodne združbe, ki je prevažala ilegalne migrante, od konca lanskega leta pa naj bi preko Slovenije prepeljali kar 270 ljudi.