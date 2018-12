Iz koprskega zapora pobegnila dva pripornika, policija ju še išče

Iz Zavoda za prestajanje kazni v Kopru sta dopoldne pobegnila dva pripornika, so za 24ur.compotrdili na Policijski upravi Koper.

Kot so pojasnili, gre za 41-letnega Dragana Milosavljevića, državljana Bosne in Hercegovine, in 40-letnega Damnjana Mitrovića, državljana Srbije. Prvi je bil v zaporu zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje, za drugim pa je razpisana mednarodna tiralica Interpola Srbije, in sicer zaradi preprodaje prepovedanih drog.

Policija prosi vse, ki bi kaj vedeli ali ju kje videli, da jih o tem čim prej obvestijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Po naših neuradnih informacijah sta zapornika prerezala rešetke in ušla na svobodo.