Pobegla koprska zapornika naj bi bila osumljena umora v Sarajevu

Torkov umor naj bi po poročanju bosanskih medijev izvedla Damjan Mitrović in Dragan Milosavljević, državljana Srbije in Bosne in Hercegovine, ki sta pred dnevi izvedla filmski pobeg iz koprskega zapora. Ostojić je bil ubit v torek zvečer pred svojim nočnim klubom Sparta, umrl je na kraju dogodka.

Po neuradnih informacijah naj bi bili sarajevski specialci 40-letnemu Mitroviću in 41-letnemu Milosavljeviću že na sledi.

Na prostost ušla z žago in rjuhami

Koprska zapornika sta sicer iz Zavoda za prestajanje kazni pobegnila preteklo soboto. Dragan Milosavljević in Dragan Mitrović sta bila v koprskem priporu od 26. avgusta oziroma od 12. septembra letos. Oba sta skladno s Kazenskim zakonikom Srbije obtožena neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zaradi česar je bila zahtevana izročitev Republiki Srbiji. Pripornik Milosavljević je osumljen tudi prepovedanega prehajanja meje.

Prve ugotovitve so pokazale, da je bil nadzor pravosodnih policistov ob pobegu Milosavljevića in Mitrovića pomanjkljiv. Pripornika sta pobegnila tako, da sta prežagala rešetke na oknu in jih po vsej verjetnosti s pomočjo pohištva v sobi upognila do te mere, da sta lahko splezala skozi odprtino. S pomočjo vrvi, spletene iz rjuh, sta pobegnila na prostost.