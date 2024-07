Pobesneli sosed ji je izruval vrtnine, razbil ogrado in cvetlične lončke

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti včeraj v večernih urah obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. Občanka iz okolice Nove Gorice jih je namreč obvestila, da je sosed prišel pred njeno hišo in razgraja.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 35-letni državljan Slovenije na njivi svoje sosede izruval vse vrtnine, podrl ogrado ter razbil dva glinena cvetlična lončka, s čimer je oškodovanki povzročil okoli 400 evrov materialne škode.

Oškodovanka je podala predlog za pregon, zoper storilca bodo policisti PP Nova Gorica na pristojno tožilstvo vložili kazensko ovadbo.