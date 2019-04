Pod armaturno ploščo tihotapil 5,5 kilograma heroina

Mobilni oddelek Finančnega urada Novo mesto je v sredo med opravljanjem nadzora ustavil vozilo znamke Kia slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Bosne in Hercegovine. Ker gre za osebo, ki je v preteklosti že tihotapila večjo količino trošarinskih izdelkov, so opravili preiskavo vozila.

Pod armaturno ploščo so našli paketke ovite v pvc folijo. Zaradi suma, da se v paketkih nahaja prepovedana droga, so iz enega paketa vzeli vzorec in ga testirali na prepovedane substance. Preliminarni test je nakazal, da gre dejansko za heroin. V postopku preiskave je sodeloval tudi vodnik s službenim psom.

O najdbi so obvestili policiste. "Na podlagi odredbe sodišča je bil opravljen ogled kraja kaznivega dejanja pri katerem so sodelovali delavci Sektorja kriminalistične policije, državni tožilec in uslužbenci mobilnega oddelka," so zapisali na Furs.

Med ogledom kraja so našli 10 paketov rjave snovi ovite v pvc folijo, v skupni teži 5539 gramov.