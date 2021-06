Pod Skuto reševali Francozinji, ki sta se neustrezno opremljeni zaplezali

Ob 17.19 sta se pod bivakom pod Skuto v Kamniških Alpah, občina Kamnik, zaplezali pohodnici. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Kamnik. Nepoškodovani planinki pa je v dolino prepeljala s helikopterjem skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku posadka helikopterja Slovenske vojske.

Kot so sporočili s PU Kranj, je posredovala ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z vojaškim helikopterjem. Reševali so dve francoski planinki, ki sta zaradi pomanjkljive opreme in spremenjenih snežnih razmer otrpnili na višini okoli 1.950 metrov. Na točki, kjer je mehak sneg prešel v trdo zbito snežno podlago, sta prenehali z vzponom in se ustrašili tudi sestopa. S helikopterjem so ju nepoškodovani prepeljali v dolino.