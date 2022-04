Pod blokom obležal 39-letnik, z balkona naj bi ga potisnila dva moška

V Mariboru je pred dnevi moški med begom pred nasilneži padel iz tretjega nadstropja. Policija preiskuje, ali so 39-letnika potisnili ali je padel sam, poroča današnji Večer.

Kot nam je povedala Anita Kovačič Čelofiga s Policijske uprave (PU) Maribor, sta bila o dogodku obveščena preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki sicer nista prišla na kraj. "Obveščena je bila tudi ogledna skupina SKP PU Maribor, ki je prevzela obravnavo dogodka," je povedala predstavnica PU Maribor.

V nadaljnji kriminalistični preiskavi so ugotovili identiteto vseh štirih udeleženih osumljencev. "Gre za 29-letnega moškega iz okolice Ptuja ter 45, 37 in 32 let stare moške z območja Maribora," so sporočili s Policije.

V nedeljo pozno zvečer je bila enemu od osumljencev, in sicer 29-letniku, odvzeta prostost in odrejeno pridržanje "zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva". Naslednji dan je bila odvzeta prostost tudi vsem ostalim osumljencem opisanega dejanja, ki so bili po vseh izvedenih procesnih opravilih izpuščeni na prostost. "Pri izvedbi procesnih opravil je bil najden in zasežen tudi predmet, ki ga je eden od osumljencev uporabil pri izvršitvi kaznivega dejanja," je še povedala Anita Kovačič Čelofiga.

Poškodovani 39-letni moški je zunaj smrtne nevarnosti. Za kaznivo dejanje nasilništva pa se storilec kaznuje z zaporom do treh let.