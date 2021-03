Pod Kriško goro neznanci z orodjem že drugič izrezali vinjeto

Planinska zveza Slovenije je obiskovalce Kriške gore obvestila, da sta se na območju zgodila dva primera vandalizma na parkiriščih. "Nepridipravi so namreč v večernih urah z avtomobilskih prednjih stekel izrezali vinjete."

Kot so sporočili iz PU Kranj, gre za dva dogodka, ki sta se zgodila 17. februarja (med 17. in 19. uro) in 12. marca 2021 (med 18. in 20. uro). "Storilec je na parkirišču z orodjem izrezal vinjeto, jo odtujil in pri tem poškodoval še steklo na vozilu. Prijave sta podala oškodovanca. V obeh zadevah še poteka zbiranje obvestil."

Medtem pa v planinski zvezi obiskovalcem priporočajo, da ob mraku vozila vedno parkirajo na parkirišču pri Koči na Gozdu, ki je vsaj delno osvetljeno in nadzorovano.