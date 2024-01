Pod Krnom našli moško truplo

Policija je bila v torek malo po 20. uri obveščena, da svojci pogrešajo sorodnika z območja Policijske uprave Koper, ki se je prejšnjega dne odpravil proti gori Krn v občini Kobarid. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, pa kljub številnim izvedenim aktivnostim pogrešanega včeraj pozno zvečer niso izsledili oziroma našli. Našli so le njegovo vozilo, ki je bilo parkirano blizu planine Kuhinja v neposredni bližini vasi Krn.

Krn je 2244 metrov visok vrh v Krnskem pogorju na skrajnem jugozahodnem koncu Julijskih Alp.

"Danes zjutraj se je iskanje na tem območju nadaljevalo, pri iskanju so poleg bovških policistov in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica sodelovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in domačini. Ob 9.26 je bilo nad Kožljakom pod Krnom najdeno moško truplo na višini približno 1500 metrov nadmorske višine," so sporočili iz PU Nova Gorica.

O najdbi trupla je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin je odredil obdukcijo trupla, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Po prvih podatkih pa kaže, da je moškemu najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu in je med padcem podlegel telesnim poškodbam. Glede na sedanje ugotovitve je tuja krivda izključena.

Pokojnega so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Tolmin. Njegovo identiteto bodo dokončno ugotovili in potrdili v nadaljnjem identifikacijskem postopku. Glede na okoliščine najdbe trupla pa Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešano osebo.

Razmere v gorah so zimske in zahtevajo veliko priprav in previdnosti

Policija je ob tem pohodnike opozorila, da so razmere v gorah zimske in da se je treba pred odhodom v gore dobro pripraviti, imeti ustrezno opremo in biti dodatno previden.

"V gorah so že nekaj tednov zahtevne zimske razmere, ki jih zaznamujejo nizke temperature, veter, sneg, led, kratek dan, megla in večinoma zaprte planinske koče. Te in druge specifike dajejo zimi v visokogorju upravičen sloves nevarnega obdobja. Zato odhod v gore zahteva natančne predpriprave, veliko izkušenj, dobro in ustrezno opremo, predvsem pa veliko mero previdnosti, ki do določene mere lahko izravna marsikatero nevarnost," so poudarili na Policiji.

Kot opozarjajo, je ne glede na debelino snežne plasti sneg že ustvaril okoliščine, ki močno dvigajo stopnjo nevarnosti. "Kjer ga je malo, se srečamo s poledenelimi zaplatami, kjer ga je več, pa sneg ustvarja klože, je različno sprijet, prekriva poti in se na določenih mestih tudi akumulira oziroma nalaga. Grebeni so spihani in poledeneli ali trdi," so zatrdili.

Poleg tega se z vsakim sneženjem razmere spreminjajo, zato bo nevarnost nesreč in snežnih plazov z vsakim sneženjem in spremembo večja. Izredno nevarna so že v aktualnih razmerah prečkanja izpostavljenih pobočij in vrhovi z napihanim snegom zaradi opasti, so še opozorili na Policiji.