Pod Mangartskim sedlom umrla 33-letna kolesarka iz Rusije

Uporabljala predpisano varnostno čelado

Nesreča se je zgodila, ko je državljanka Rusije vozila kolo iz smeri Mangartskega sedla proti naselju Strmec kot predzadnja v skupini petih kolesarjev. V času vožnje je uporabljala predpisano homologirano varnostno čelado.

Policisti PU Nova Gorica so ugotovili, da je 33-letna kolesarka vozila kot predzadnja v skupini petih kolesarjev. Ko je po klancu navzdol pripeljala do desnega nepreglednega ovinka, kolesarka hitrosti in načina vožnje ni prilagodila poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, prednosti ter svojim vozniškim sposobnostim, da bi lahko ves čas vožnje kolo obvladovala (neprilagojena hitrost). S kolesom je po izpeljavi desnega nepreglednega ovinka zapeljala na levo stran vozišča in se nato zaletela v skalno brežino ter padla po vozišču in se hudo poškodovala (poškodba glave in vratu). Na kraju nesreče je podlegla telesnim poškodbam.

Poleg policistov PP Bovec in PPP Nova Gorica so na kraju posredovali tudi

gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. O tragični nesreči tuje kolesarke na Bovškem so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici). V zvezi s prometno nesrečo bodo prometni policisti o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.