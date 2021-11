Pod pokrov motorja podtaknil pirotehnično sredstvo, ki je eksplodiralo

O eksploziji vozila na območju Most so bili ljubljanski policisti obveščeni v soboto okoli 23. ure. Kot so ugotovili, je neznani storilec pod pokrov motorja porinil močnejše pirotehnično sredstvo, ki je povzročilo močno eksplozijo.

Na vozilu je nastala materialna škoda, ki znaša okoli 2500 evrov. Policisti bodo o vseh zbranih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.