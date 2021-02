Pod pretvezo, da bo zamenjal napeljavo, žensko odpeljal v klet in jo okradel

Ljubljanski policisti so za Bežigradom obravnavali drzno tatvino. Neznani moški je pristopil do hiše oškodovanke in žensko pod pretvezo, da bo zamenjal napeljavo za televizijo, odpeljal v klet. Čez nekaj minut je odšel, oškodovanka pa je naknadno ugotovila, da ji je ukradel nakit in gotovino. Policisti moškega še iščejo.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili v petek obveščeni, da je v četrtek okoli 13. ure za Bežigradom do stanovanjske hiše oškodovanke pristopil neznani storilec in žensko pod pretvezo, da bo zamenjal napeljavo za televizijo, odpeljal v klet. Moški je star okoli 30 let, visok okoli 170 centimetrov, srednje postave, svetlih kratkih las, oblečen je bil v športna oblačila. Po nekaj minutah je neznani moški odšel, gospa pa je naknadno ugotovila, da ji je iz hiše ukradel gotovino in nakit. Neznanec jo je s tem oškodoval za okoli 1000 evrov. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.