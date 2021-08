Pod pretvezo, da so Microsoftovi operaterji, kradejo denar iz spletnih bank

Tovrstna spletna goljufija običajno poteka tako, da storilec od oškodovanca v angleškem jeziku zahteva odprtje programov, ki so del operacijskega sistema Windows, na primer Event Viewer, ti pa prikazujejo napake. S tem želi prikazati, da je računalnik zares okužen z virusom. V resnici gre za povsem običajne napake, ki se zapišejo v vsakem sistemu Windows in ne vplivajo na pravilno delovanje računalnika, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.

Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti na območju Slovenije v letu 2021 do konca julija obravnavali sedem tovrstnih kaznivih dejanj, zaradi česar so bili oškodovanci skupno ob približno 23.000 evrov.

Sledi naslednja poteza: storilec ponudi namestitev brezplačnega programa, ki naj bi odpravil vse napake in pohitril delovanje računalnika. Pri tem se izkaže, da je programu potekla licenca za uporabo in da ga je treba plačati. Pod takšno pretvezo od oškodovanca zahteva podatke o kreditni kartici ali pa mu ponudi pomoč pri plačilu, če mu oškodovanec seveda omogoči dostop do spletne banke. Pri tem ga lahko storilec poskuša prepričati še k namestitvi dodatne aplikacije na pametnem telefonu, s čimer pridobi tudi popoln dostop do telefona. "Ko imajo podatke o kreditni kartici ali dostop do spletne banke na računalniku in hkrati tudi dostop do sms sporočil na telefonu, zakrijejo podatke na zaslonu računalnika in telefona ter izvedejo transakcijo vsega razpoložljivega denarja na tuj bančni račun," so podrobno opisali na PU Koper.

Prevaranti redkeje oškodovance prepričajo, da se registrirajo in identificirajo na eni izmed kripto menjalnic – na primer Binance, Coinbase, Bitstamp … Denar nato nakažejo na račun v kripto menjalnici, ki je sicer registriran na ime oškodovanca, ampak pod njihovim popolnim nadzorom. "S tem se sled za denarjem hitro izgubi, žrtev pa ostane brez možnosti reklamacije transakcije na banki," so razložili na PU Koper.

Takšen klic prekinite

Zato predstavniki PU Koper svetujejo, če prejmete klic, v katerem se klicatelj v angleščini predstavi kot Microsoftova tehnična pomoč in vas pod pretvezo okužbe računalnika poskuša prepričati, da na računalniku zaženete določene ukaze, tega ne upoštevajte. "Gre za goljufijo, zato takšen klic enostavno prekinite," so poudarili.