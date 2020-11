Pod pretvezo, da so policisti, vlomili v hišo ter ukradli denar in mobilni telefon

Včeraj okoli 21.30 ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o ropu v bližini Velikih Lašč. Po podatkih Policije so do sedaj še neznani štirje storilci najprej vlomili v hišo oškodovanke, se ji predstavili kot uslužbenci Policije in jo zadržali v enem izmed prostorov. Medtem so ostali preiskali hišo ter iz nje odtujili gotovino in mobilni telefon.

Po dejanju so s kraja pobegnili, oškodovanka pa je bila v dogodku lažje poškodovana. Gre za moške, ki so bili oblečeni v črno, so še sporočili s PU Ljubljana. Policisti okoliščine še preiskujejo in zbirajo obvestila glede kaznivega dejanja.