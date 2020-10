Pod pretvezo, da je telekomunikacijski delavec, ukradel 3000 evrov nakita

V ponedeljek okoli 10. ure se je na dvorišče stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem z osebnim avtomobilom sive barve pripeljal neznanec, ki se je lažno predstavil kot uslužbenec telekomunikacijskega podjetja.

Starejšo stanovalko je zamotil s pogovorom in jo zvabil iz hiše, v tem času pa je sostorilec vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil zlat nakit v vrednosti okoli 3000 evrov. Žrtev je šele po odhodu neznancev ugotovila, da je bila oškodovana. Osumljenec naj bi bil srednjih let in močnejše postave, odpeljal pa naj bi se z osebnim avtomobilom sive barve ljubljanskih registrskih oznak.

Ob obisku neznancev bodite previdni

Policisti občanom svetujejo, naj bodo previdni ob obisku neznancev."Največ podobnih tatvin smo obravnavali v dopoldanskih urah, ko so starejši običajno sami doma. Svetujemo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre dejansko za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa da osebo odslovijo in ji svetujejo, da se vrne kasneje, ko bo ob obisku prisoten še kdo od domačih ali oseba, ki jo poznajo in ji zaupajo," svetujejo policisti.

Dodali so, naj imajo posamezniki neznano osebo ves čas pod nadzorom in naj je ne vabijo v hišo. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj vrata zaklepajo, imajo ključ pri sebi in so pozorni na osebni opis osebe, znamko in tip ter registrsko številko vozila. V primeru, da postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.