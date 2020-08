Pod pretvezo popravila vodovoda ukradel za nekaj sto evrov nakita in gotovine

Ljubljanski policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini na območju Šiške. Neznani storilec je na domu zamotili oškodovanko s pogovorom o izvedbi popravila vodovodne napeljave. Medtem je iz hiše ukradel gotovino in nakit ter tako lastnika oškodoval za nekaj sto evrov.

"Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane 'obiskovalce' ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma, četudi 'stopijo samo za vogal', naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo," sporočajo s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del in podobno, policisti občanom svetujejo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

"Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo." Prav tako naj pokličejo policijo, če opazijo neznane osebe in vozila ter se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo (če neznanci na primer opazujejo objekt). Če želijo ostati anonimni, pa lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.