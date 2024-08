Pod pretvezo pregleda terena, občanom iz hiš kradla zlatnino

Iz PU Celje so sporočili, da so v ponedeljek obravnavali več vlomov in drznih tatvin. V Kasazah je storilec vlomil v stanovanje in iz njega odnesel gotovino, v Hramšah pa je storilec iz počitniške hišice ukradel tri motorne žage in gotovino.

V Globokem na območju Laškega pa so obravnavali tatvino pri kateri sta moška prišla do stanovanjske hiše. Medtem, ko je eden zamotil lastnico pod pretvezo, da pogledata teren, kjer bodo kopali jarke za optični kabel, pa je drugi vstopil v hišo in ukradel več zlatnine.

Še eno drzno tatvino pa so obravnavali tudi v Zagradu, na območju Radeč. Tudi v tem primeru sta občanko moška zamotila pod pretvezo, da prihajata z elektro podjetja in morata preveriti določene stvari glede napeljave. Eden je nato vstopil v hišo in ukradel več zlatnine.