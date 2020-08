Pod pretvezo želeli videti denar, nato ga vzeli in zbežali

Sežanski policisti so na počivališču dveh bencinskih servisov na avtocesti 2. in 4. avgusta obravnavali dve tatvini denarja na drzen način. Policisti so ugotovili, da sta v obeh primerih oškodovanca, državljana Romunije, na počivališče bencinskega servisa prispela kot potnika avtobusa romunskega prevoznika, ki je vozil na relaciji Italija – Romunija. Ko sta bila zunaj avtobusa, so do njiju pristopili trije moški, prav tako romunski državljani, ki so se jima predstavili za predstavnike avtobusnega podjetja, ki ponovno preverjajo vozne karte ter količino denarja, ki jo imajo potniki pri sebi. Na tak način so dosegli, da sta jim oškodovanca pokazala vsebino denarnice, takrat pa so izkoristili nastalo situacijo in oškodovancema iz denarnice na drzen način ukradli ves denar in z njim pobegnili s kraja dogodka. V prvem primeru so oškodovancu vzeli 450 evrov, v drugem pa 2.900 evrov.

Policisti so z zbiranjem obvestil in po pregledu posnetkov varnostnih kamer iz obeh bencinskih servisov ugotovili, da so drznih tatvin osumljeni trije moški, romunski državljani, ki so bili začasno nastanjeni v Postojni. 5. avgusta, ko so osumljenci spet prihajali na območje, po vsej verjetnosti z enakim namenom, so jih policisti prijeli, nato pa vse tri kazensko ovadili in prepeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse tri odredil pripor.



Policisti so med preiskavo ugotovili, da so se osumljenci, dva stara 36 let, tretji pa 53 let, združili z namenom, da na avtocestnih počivališčih poiščejo romunske državljane, ki se z večjimi količinami denarja vračajo iz zahodnih držav domov v Romunijo, in jih okradejo. Osumljenci so si natančno razdelili vloge opazovalca okolice, navezovanja stika z žrtvijo in namišljenega sprevodnika avtobusa. S PU Koper so sporočili, da je v določenem trenutku eden od storilcev, zaradi večje prepričljivosti, pod pretvezo preverjal denar drugega sostorilca, ter tako lažje prepričal oba oškodovanca, da sta jim pokazala denarnico oziroma jim v roke položila denar. Nato so osumljenci denar na drzen način vzeli in z njim pobegnili.



"Obstaja tudi velika verjetnost, da je bilo takšnih primerov tatvin še več, vendar nam tega oškodovanci, predvsem zaradi odhoda avtobusa naprej, niso naznanjali,"so še sporočili s PU Koper.