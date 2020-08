Pod vplivom alkohola in brez izpita za volanom neregistriranega vozila

Policisti iz Črnomlja in Metlike so ponoči v okolici kraja Sovinek ustavljali osebno vozilo znamke pola, ki pa ni ustavil na znak sirene in modre luči ter je po kolovoznih poteh ušel skozi gozd. Avto so pozneje izsledili, a že brez registrskih tablic, o vozniku pa ni bilo ne duha ne sluha, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Voznik sivega passata in njegova sopotnika so policiji znani.

Ravno tedaj je policistom nasproti pripeljal voznik passata, ki pa očitno srečanja s policisti ni bil željan, saj je sunkovito obrnil in odpeljal, pri tem pa od zadaj trčil v clia, ki je ravno tedaj pripeljal iz smeri Ručetne vasi in je zaviral pred križiščem. Po trku je passat odpeljal naprej, policiste pa je tako na kraju počakal le clio, ki ga je vozil 28-letni Črnomaljec.

Policisti so ugotovili, da na avtu ni registrskih tablic, da voznik nima izpita, podvomili so tudi v njegovo psihofizično stanje in so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je potrdil, da je imel 0,79 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zato so mu policisti avto zasegli in zoper njega uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev zakona o vozilih in zakona o pravilih cestnega prometa.

Kot so še zapisali na PU Novo mesto, so voznik sivega passata in njegova sopotnika policiji znani, a jih še iščejo. Prav tako še preiskujejo navedbe, da naj bi nekateri akterji v zgodbi streljali v zrak.