Pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja povzročil nesrečo, umrl sopotnik

Policisti PU Maribor so nekaj po 20. uri v torek prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem, izven naselja Ločič. 37-letni voznik je po do zdaj zbranih informacijah peljal po klancu navzdol, ko je v levem ovinku zapeljal iz vozišča in trčil v nasip. Vozilo je nato odbilo, da je trčilo še v drevo.

Ker je vozilo po trku ostalo zagozdeno, so morali dva potnika iz vozila rešiti gasilci. Kot so sporočili s PU Maribor, se je voznik lažje telesno poškodoval, 63-letni sopotnik pa je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe. 62-letni sopotnik pa je zaradi poškodb po nesreči umrl.