Razkazoval je nož in prestrašil ljudi v okolici

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 11.30 obveščeni, da moški na območju Slovenske ceste razkazuje nož, so sporočili iz PU Ljubljana. "Po do sedaj zbranih obvestilih je 36-letni državljan Slovenije iz prodajalne odtujil artikle ter kršil javni red in mir ter pri tem vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Pri tem je potrebno poudariti, da po sedaj znanih podatkih z nožem ni nikomur grozil ali ga napadel," so zapisali.

Policisti so z osebo pričeli policijski postopek, pri čemer pa moški, ki je bil vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval njihovih ukazov. Zato so morali uporabiti prisilna sredstva, zasegli so mu nevarne predmete in mu odredili pridržanje.

Moškega je policija sicer že večkrat obravnavala, so še zapisali, zdaj pa bo zoper njega podan predlog sodniku za prekrške. Policisti trenutno še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru dodatno ugotovljenih okoliščin ustrezno ukrepali.