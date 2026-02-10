Naslovnica
Črna kronika

Razkazoval je nož in prestrašil ljudi v okolici

Ljubljana, 10. 02. 2026 14.53 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Policija na Bavarskem dvoru

Dopoldne so ljubljanski policisti na območju Slovenske ceste obravnavali moškega, ki je razkazoval nož. Bil je vidno pod vplivom alkohola in drog. Na policiji poudarjajo, da po do zdaj znanih podatkih 36-letnik ni nikomur grozil ali ga napadel.

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 11.30 obveščeni, da moški na območju Slovenske ceste razkazuje nož, so sporočili iz PU Ljubljana. "Po do sedaj zbranih obvestilih je 36-letni državljan Slovenije iz prodajalne odtujil artikle ter kršil javni red in mir ter pri tem vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Pri tem je potrebno poudariti, da po sedaj znanih podatkih z nožem ni nikomur grozil ali ga napadel," so zapisali.

Ni upošteval ukazov policije

Policisti so z osebo pričeli policijski postopek, pri čemer pa moški, ki je bil vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval njihovih ukazov. Zato so morali uporabiti prisilna sredstva, zasegli so mu nevarne predmete in mu odredili pridržanje.

Moškega je policija sicer že večkrat obravnavala, so še zapisali, zdaj pa bo zoper njega podan predlog sodniku za prekrške. Policisti trenutno še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru dodatno ugotovljenih okoliščin ustrezno ukrepali.

nož ljubljana moški

