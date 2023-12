Pijan in pod vplivom droge: 47 kazenskih točk in 4070 evrov kazni

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdan pa mu je bil plačilni nalog za vožnjo pod vplivom alkohola. Za vožnjo pod vplivom prepovedane droge bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Ista policista sta nato v soboto nekaj čez polnoč z modro lučjo in sireno s policijskim vozilom ustavljala še 47-letnega voznika. Na območju Trboj je namreč storil več prometnih prekrškov. Na znake modre loči in signale policijskega vozila se ni zmenil, med vožnjo ni bil pripet, prav tako ni upošteval prometne signalizacije in je kršil določila strani vožnje in premika z vozilom.

Tudi ta voznik je vozil pod vplivom alkohola in prepovedane droge. Odrejeni preizkus alkoholoziranosti mu je pokazal rezultat 0,67 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, odrejeni hitri test na prepovedane droge pa prisotnost na kokain. Tudi on je strokovni pregled na prepovedano drogo odklonil, začasno pa mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja.

Za vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedane droge bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Predvidena globa za ta dva prekrška je za vsakega posebej po 1200 evrov in 18 kazenskih točk, za ostale prometne prekrške pa so mu policisti izdali plačilni nalog v znesku 1670 evrov in 11 kazenskih točk. Tako predvidena skupna globa za storjene prekrške znaša 4070 evrov in 47 kazenskih točk.