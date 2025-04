Pod vplivom alkohola nadlegoval voznika in udaril potnika na avtobusu

V Sežani je pijan potnik nadlegoval voznika avtobusa, enega od potnikov pa celo udaril. Tudi ko so prišli policisti, se ni umiril, zato so ga odpeljali v pridržanje in mu izdali plačilni nalog. Kazen bo plačala tudi uslužbenka lokala, ki mu je prodala alkoholno pijačo, čeprav je bil očitno opit.